Число DDoS-атак на российские компании за три квартала текущего года увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, пишут «Известия» . В оставшиеся месяцы 2021 года число DDoS-атак будет расти, сообщили сразу в нескольких IT-компаниях, специализирующихся на защите компьютерных сетей. В последнее время такие атаки чаще случаются по инициативе представителей бизнеса в качестве инструмента конкурентной борьбы, также стоимость организации DDoS-атак в 2021 году заметно снизилась, рассказали источники в IT-отрасли.

Текущий год стал феноменальным как с точки зрения скоростей, так и техник организации DDoS-атак, и дальше этот ком будет только нарастать, поскольку нерешенных проблем в индустрии и незащищенных компаний пока более чем достаточно, прогнозирует основатель и генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин. По словам эксперта по информационной безопасности Cisco Михаила Кадера, если раньше «исполнителями» атаки были компьютеры пользователей, то сейчас эту роль чаще выполняют устройства Интернета вещей; таким образом, у злоумышленников всегда есть хорошая платформа для проведения атак. Как отметил руководитель департамента электронных административных регламентов «Айтеко» Виктор Бурлаков, вероятно, что атаки будут сопровождать запуски важных электронных сервисов, онлайн-распродажи, публикацию отчетности корпораций и т. д.

Масштаб DDoS-атак на российские банки начал сокращаться Интенсивность DDoS-атак на российские банки снизилась, потому что банки подстроили защиту, исходя из активности атак, которые были в августе и сентябре, и теперь успешнее отбиваются от них, считают эксперты.

Руководитель направления сетевой безопасности центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Никита Ступак прогнозирует, что, несмотря на то что количество атак будет увеличиваться, продолжительность их сократится. Директор департамента развития бизнеса IT-компании «Рексофт» Николай Потапов сообщил, что DDoS-атаки — недорогой продукт, поэтому их количество продолжит расти, тем более что информация о таком инструменте конкуренции становится доступна широким массам.

Как следует из отчета «Ростелекома», традиционно наибольшее количество атак приходится на организации, расположенные в Москве: их доля составила 60% от общего числа инцидентов. Количество DDoS-атак на банки увеличилось в 3,5 раза, при этом почти 90% из них пришлись на сентябрь. Число DDoS-атак в сегменте онлайн-торговли выросло на 20%. На 17% увеличилось число атак на госсектор.

DDoS-атаки активнее используют как инструмент конкурентных войн, пояснил руководитель направления Anti-DDoS и WAF платформы сервисов кибербезопасности Solar MSS компании «Ростелеком-Солар» Тимур Ибрагимов. По его словам, тем, у кого нет полноценной защиты от DDoS, проще заплатить выкуп, чтобы прекратить атаку и восстановить работу ресурсов, этим активно пользуются хакеры. Также появляются новые и новые уязвимости, которые позволяют злоумышленникам взламывать различные устройства и собирать их в масштабные ботнеты, которые можно использовать для более мощных и эффективных DDoS-атак, отметил Ибрагимов.