Количество купленных в кредит автомобилей по итогам III квартала 2021 года сократилось на 7,6% и составило 258 тыс. штук. Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. С начала 2021 года выдача новых автокредитов выросла на 18,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 772,1 тыс. В сентябре 2021 года было выдано 81,5 тыс. новых автокредитов, что оказалось на 9,3% меньше, чем месяцем ранее, и на 7,7% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Самое большое количество выданных автокредитов было отмечено в Москве (20,9 тыс. штук), Московской области (16,5 тыс.), Санкт-Петербурге (14,8 тыс.), а также в Краснодарском крае (12,5 тыс.) и Республике Татарстан (11,4 тыс.).

Самый серьезный рост выдачи автокредитов был зафиксирован в Иркутской области (плюс 24,5%), а также в Краснодарском (плюс 22,9%), Красноярском (плюс 14,3%) и Ставропольском (плюс 8,6%) краях. В большинстве регионов выдача, напротив, сократилась, в том числе в Самарской (минус 24,1%) и Свердловской (минус 21,7%) областях, республиках Татарстан (минус 20%) и Башкортостан (минус 19,5%), а также в Пермском крае (минус 19,3%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов сократилась на 2,5% и 5,6% соответственно.