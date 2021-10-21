В дошкольных учреждениях в период нерабочих дней будут организованы дежурные группы. Такое распоряжение дало Минпросвещения, сообщает Telegram-канал «Большая перемена РФ» , освещающий изменения и новости в сфере образования.

«Как нам только что стало известно, Минпросвещения распорядилось на время нерабочей недели организовать в дошкольных учреждениях дежурные группы и оповестить об этом через СМИ и интернет-ресурсы родителей», — говорится в сообщении.

По данным канала, Минпросвещения также готовит документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику.

«Особо стоит отметить: никакого «дистанта» в эти дни не предусматривается, дети будут отдыхать с родителями!» — подчеркивается в сообщении.

«Большая перемена РФ» напоминает, что «у большинства российских школьников, которые учатся по четвертной системе, каникулы как раз и попадают на нерабочие дни: заканчивается первая четверть. Но есть регионы, например Московская область, где ребята учатся по модульной системе: пять недель учебы и потом одна неделя каникул».

«По графику в таких школах неделя отдыха начинается 15 ноября. Нерабочая неделя в таком случае приплюсуется к действующей каникулярной сетке», — поясняется в сообщении.

Уточняется, что в регионах, где нерабочий период будет объявлен раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школам при этом нужно будет предусмотреть корректировку образовательных программ.



Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно в России устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Это делается для недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции. Регионам предоставлено право дополнительно устанавливать нерабочие дни и вне указанного периода.