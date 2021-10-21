Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил распространить на крупный бизнес выплаты в объеме МРОТ на одного занятого, которые предложены в качестве одной из мер поддержки малых и средних предприятий в нерабочие дни.

Президент Владимир Путин накануне подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил возобновить кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых, а также ввести единовременные выплаты в объеме одного МРОТ на одного занятого.

«У нас огромное количество людей работает и на более крупных предприятиях. Это касается и общепита, у которых выручка больше 2 миллиардов рублей. Здесь было бы несправедливо, если бы маленькие получили компенсацию зарплат, а крупные не получили. Поэтому мы уже направили письмо Белоусову с предложением распространить эту меру и на более крупные компании», — сказал Титов в эфире телеканала «Россия-24».