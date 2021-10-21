В Москве на фоне роста заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные меры для борьбы с пандемией. Так, с 28 октября по 7 ноября 2021 года в городе устанавливаются нерабочие дни, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября включительно в России устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, при этом регионам предоставлено право дополнительно устанавливать нерабочие дни и вне указанного периода.

«Ситуация в Москве <...> продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом. Как показывает опыт, нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от ковида, так как позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания», — отметил мэр столицы Сергей Собянин.

На период устанавливаемых в столице нерабочих дней «должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации».

С 28 октября приостанавливается деятельность предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха и развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и товаров первой необходимости.

«Рестораны и кафе могут работать навынос и доставку готовых блюд. Не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонним лицам», — уточнил мэр.

Приостанавливается оказание государственных услуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти Москвы, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния. Предоставление государственных услуг в электронном виде сохраняется в полном объеме.

В детских садах и школах с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.

В детсадах в нерабочие дни будут дежурные группы, в школах — каникулы В дошкольных учреждениях в период нерабочих дней будут организованы дежурные группы. Такое распоряжение дало Минпросвещения, сообщает Telegram-канал «Большая перемена РФ» , освещающий изменения и новости в сфере образования.

Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на указ мэра, стоматологические клиники в Москве с 28 октября по 7 ноября будут работать только для оказания экстренной помощи. «Приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения, на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе медицинских организаций для оказания стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме», — указано в документе.



«Театры и музеи также смогут продолжать работу. Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок. Аналогичные решения рекомендуется принять и федеральным органам власти в отношении подведомственных им организаций культуры», — говорится в релизе мэрии.

В столице будет запрещено проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий за исключением тех, что согласованы органами государственной власти или столичным управлением Роспотребнадзора.

С 8 ноября Москва начнет возвращаться к привычной жизни, но, как подчеркивают в столичном правительстве, с рядом ограничений.

Так, в связи с введением домашнего режима для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и имеющих хронические заболевания граждан будет приостановлен льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте. «Блокировка транспортных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошедших вакцинацию», — делает оговорку Собянин.

Разблокировка социальных карт будет производиться сразу после вакцинации уже первым компонентом.

Театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.

С 8 ноября вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные решения.



«Давайте отдохнем немного и поможем сохранить жизни и здоровье многих людей. А затем город сможет вернуться к обычной жизни. Подумайте, как провести незапланированный отпуск с максимальной пользой для себя и своей семьи. Почаще бывать на свежем воздухе в парке рядом с домом или пожить на даче — это хорошие идеи», — написал Собянин.

Согласно информации, опубликованной чуть позже в четверг, 21 октября, на сайте правительства Московской области, там, как и в Москве, период нерабочих дней начнется досрочно — с 28 октября. В сообщении перечисляются виды организаций, которые будут закрыты или будут работать в особом режиме с 28 октября по 7 ноября, а в отдельном релизе говорится, что посещение театров и музеев будет разрешено только при наличии QR-кода.

