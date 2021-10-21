Компания «МТС» запустила пилотный проект по шерингу смартфонов в интернет-магазине. Об этом сообщили в ее пресс-службе, уточнив, что покупатели могут взять гаджет для личного пользования на срок от 30 дней, имея возможность в дальнейшем продлить аренду.

На первом этапе проекта сервис запустился в Москве и области, а для шеринга доступны смартфоны Apple: iPhone XR, 11, 12 и 13. По результатам «пилота» будет принято решение о масштабировании услуги на другие регионы и об увеличении ассортимента аренды устройствами от других брендов. Партнером сервиса выступила компания Arenter, специализирующаяся на аренде оборудования.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на сайт интернет-магазина МТС, выбрать актуальную модель iPhone, нажать на кнопку «Товар в аренду», ознакомиться со стоимостью услуги и выбрать срок подписки на смартфон. После этого потребуется заполнить свои данные, указать адрес для бесплатной курьерской доставки и оплатить аренду. Ознакомиться с ассортиментом товаров, участвующих в шеринге, можно на странице arenter.shop.mts.ru.

На старте проекта доступен шеринг девайсов на срок от одного до 12 месяцев. После завершения аренды пользователь может вернуть смартфон или продлить услугу. Клиент не несет ответственности за небольшие дефекты, возникающих в процессе использования. Допускаются потертости и мелкие царапины. Чтобы защитить гаджет от сильных повреждений или случаев кражи, можно оформить страховку, которая увеличивает стоимость аренды на 20%.

Ежемесячная стоимость услуги зависит от модели смартфона и длительности аренды. Например, стоимость подписки на iPhone 11 128 ГБ стоит 4,2 тыс. рублей в месяц, а на iPhone 13 Pro Max 128 ГБ — от 8,9 тыс. рублей в месяц. Отмечается, что в случае успешного пилотирования стартап сможет масштабироваться и совместно с МТС развивать новую модель использования гаджетов.

«Шеринговая модель использования различных товаров уже зарекомендовала себя как востребованная и комфортная для клиентов. Аренда позволяет протестировать флагманский гаджет перед тем, как принять окончательное решение о его покупке, или, например, взять с собой на отдых смартфон с качественной камерой. Результаты пилотного проекта МТС и «Арентер» покажут наиболее перспективные сценарии использования услуги и то, как скоро шеринг может стать одним из основных способов владения гаджетами наряду с рассрочками и лизинговыми программами», —прокомментировал директор МТС по инновациям и инвестициям Дмитрий Курин.

Как сообщает «Коммерсант» , «МегаФон» также в ближайшее время запустит сервис аренды смартфонов, отметили в компании. «Он не будет ограничиваться последними моделями iPhone, покупатели смогут арендовать устройство любого бренда. Услуга будет доступна во всех регионах страны», — уточнил гендиректор «МегаФон Ритейла» Владимир Скурихин.