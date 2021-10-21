Банк ДОМ.РФ улучшил условия розничных депозитов, сообщили в четверг в финучреждении. «Повышены процентные ставки по вкладам при открытии на самые популярные сроки, увеличены надбавки при оформлении вкладов онлайн, а также для зарплатных клиентов, пенсионеров и премиальных клиентов», — поясняется в релизе.

Максимальное повышение доходности заявлено по вкладу «Доступный» с возможностью пополнения счета и снятия средств: как следует из сообщения, на 1,5 процентного пункта увеличена ставка при оформлении вклада на три месяца. Ставка по вкладу «Доходный+» при его открытии на три месяца теперь выше на 0,4 п. п. «Получить самые высокие ставки в рамках этих продуктов могут зарплатные клиенты, пенсионеры и премиальные клиенты, открывающие депозиты онлайн», — уточняют в банке.

Доходность сезонного вклада «ДОМа лучше» сроком на год, полтора и два года выросла на 0,4 п. п. Промовклад «ДОМа лучше» с повышенной ставкой можно открыть онлайн — в мобильном приложении или через интернет-банк. Срок размещения составляет от года до трех лет, минимальная сумма — 30 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей.

Доходность вклада «Надежный» увеличена на 0,5 п. п. при его оформлении на полтора или два года. Специальный вклад «Надежный» открывается на финансовой платформе «Финуслуги», созданной Московской биржей по инициативе Банка России. Вклад могут открыть без посещения офиса банка даже новые клиенты.



По депозиту «Стратегический», который можно открыть при одновременном заключении договора инвестиционного или накопительного страхования жизни, а также договора индивидуального инвестиционного счета, доходность повышена на 0,5 п. п. для сроков три и шесть месяцев.