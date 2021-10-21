«Яндекс.Еда» выделит ресторанам на территории России 150 млн рублей, эта мера призвана поддержать ресторанный бизнес на фоне новых ограничений из-за коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Сервис инвестирует больше 150 млн рублей в стимулирование роста числа заказов из ресторанов и в разные меры поддержки. Среди них выплаты ресторанам за сотрудников, которые временно перейдут в курьеры, обнуление комиссии за заказы с собой, QR-меню для оформления заказов с улицы, поддержка и привлечение дополнительных курьеров. «Яндекс.Еда» разработала эти меры совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что меры поддержки заработают 22 октября и будут действовать до конца ноября 2021 года.

Рестораны получат выплаты за каждого сотрудника, который временно станет курьером и будет развозить заказы; выплата единовременная и составит 6 тыс. рублей. Кроме того, «Яндекс.Еда» инвестирует дополнительную сумму в поддержку курьеров. Например, для всех таких партнеров действуют бесплатная юридическая помощь и страховка на сумму до 2 млн рублей от несчастных случаев во время доставки.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно из-за пандемии. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидемическую ситуацию по коронавирусу. Власти регионов при необходимости смогут устанавливать дополнительные нерабочие дни уже начиная с 23 октября.



Кроме того, Голикова призвала расширять применение QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации или перенесенной болезни, для посещения общественных мест, а также ужесточить противоэпидемические меры на всех видах транспорта и ограничить проведение мероприятий и работу общепита в ночное время.