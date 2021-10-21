Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения решение о взыскании 32,5 млрд рублей с экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и пяти иностранных компаний, сообщили в суде.

«Решение оставили без изменения», — сказали в инстанции.

В конце октября 2020 года Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 млрд рублей, это рекордная сумма в системе российского судопроизводства. В Генпрокуратуре утверждают, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.

Гагаринский суд Москвы месяц назад взыскал 22 млн долларов с Абызова и более 100 млн долларов (почти 31 млн долларов и свыше 5,6 млрд рублей) — с Альфа-Банка. Экс-министр разместил в банке средства, имеющие коррупционное происхождение, считают в надзорном ведомстве.

Абызов находится в СИЗО с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении 4 млрд рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.