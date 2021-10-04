Федеральная служба судебных приставов взыскала с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова исполнительные сборы на 2,2 млрд рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе Гагаринского суда Москвы.

В понедельник стало известно, что 26 октября суд рассмотрит административный иск Абызова, в котором он просит признать незаконными постановления пристава о взыскании с него в совокупности около 2,3 млрд рублей.

«В отношении Абызова было вынесено два постановления о взыскании исполнительного сбора на сумму 9 501 083 рубля и 2 277 850 302 рубля. Он просит признать незаконными постановления и приостановить их действие», — сказали в суде.

В середине августа прошлого года Следственный комитет России завершил расследование дела экс-министра и других обвиняемых.

По данным следствия, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество: действуя в соучастии с иными лицами, он похитил мошенническим путем денежные средства в размере 4 млрд рублей, принадлежащих «Сибирской энергетической компании» и «Региональным электрическим сетям». Эти компании осуществляют производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области. Впоследствии похищенные деньги были выведены за рубеж.

Согласно данным из банка исполнительных производств ФССП, судебные приставы принимают меры по взысканию с Михаила Абызова около 35 млрд рублей. По одному из исполнительных производств, которое касается уплаты алиментов, его долг превышает 142 млн рублей, а исполнительский сбор — 9 млн. По другому исполнительному делу он задолжал более 32 млрд рублей, а по исполнительскому сбору — свыше 2,2 млрд.

В начале сентября Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства 22 млн долларов с Михаила Абызова, а также более 30,8 млн долларов и 5,6 млрд рублей с Альфа-Банка. Генпрокуратура обосновала требования иска тем, что экс-министр разместил в банке средства, имеющие коррупционное происхождение.

Позже Альфа-Банк и Генеральная прокуратура РФ заключили мировое соглашение по урегулированию ситуации, связанной с возвратом банку задолженности компаний Михаила Абызова, сообщила пресс-служба кредитного учреждения. В рамках заключенного соглашения Альфа-Банк передал денежную сумму на благотворительную деятельность в сфере образования и просвещения в РФ.