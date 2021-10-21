Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает российским банкам предоставлять сведения о клиентах и операциях иностранным компетентным органам.

Документ, инициированный правительством, вносит поправки в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» (закон о контрсанкциях).

Законопроект разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну.

Проект документа предусматривает запрет кредитным организациям направлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и их операциях, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами РФ.

Кроме того, предусматривается оперативное информирование Росфинмониторинга и Банка России российскими кредитными организациями, получившими запрос от иностранных властей, о фактах получения таких запросов.

Как сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, обмен сведениями останется в части совместных действий по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также в противодействии банковским мошенникам.