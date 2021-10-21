«ДомКлик» запустил сервис сравнения недвижимости, сообщила пресс-служба СберБанка.

Новый сервис позволяет сравнить объявления о продаже вторичной недвижимости и выбрать лучший вариант для себя из 2 млн предложений, представленных на платформе.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователям нужно добавить объявления в список сравнения. Система проанализирует каждое объявление по 40 параметрам, среди которых площадь, этаж, количество комнат, планировка, расположение дома, год постройки, инфраструктура, отзывы соседей, условия сделки и другие.

«Чек-лист для проверки недвижимости поможет все учесть, зафиксировать даже самые неочевидные детали и в итоге сделать правильный выбор», — поясняют в «Сбере».