Кризис продовольствия, возникающий периодически в отдельных государствах и целых регионах, будет нарастать в ближайшее время и может достичь крайних форм. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«В ряде государств и даже целых регионах периодически возникает кризис продовольствия. Есть все основания полагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время и может достичь крайних форм», — сказал президент.

Как подчеркнул Путин, такие проблемы, как бедность, высокий уровень безработицы и отсутствие должного медицинского обеспечения, «остро осознаются отстающими странами, которые теряют веру в перспективу догнать лидеров». Это разочарование подхлестывает агрессию и толкает людей в ряды экстремистов.

«У людей в таких странах нарастают чувство несбывшихся ожиданий и ощущение отсутствия каких-либо жизненных перспектив не только для себя, но и для своих детей. Именно это приводит к поиску лучшей доли, к неконтролируемой миграции, что в свою очередь создает предпосылки для социального недовольства уже более благополучных государств», — сказал Путин.