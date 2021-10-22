Регионы России с лучшими показателями кредитного благополучия населения — Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ненецкий АО, Чукотский АО и Сахалинская область. Рейтинг составлен Фондом развития гражданского общества, рассчитавшим для регионов соответствующий индекс.

Для расчета комплексного индекса финансового благополучия используются такие показатели, как сумма кредитов по регионам и численность экономически активного населения, на основании которых рассчитывается сумма кредитов на душу экономически активного населения (в рейтинге расчет произведен по состоянию на 1 июля 2021 года); размер среднемесячной зарплаты одного работающего; минимальная стоимость жизни (стоимость потребительской корзины); индекс закредитованности — общая сумма кредитов по региону, разделенная на произведение среднемесячной зарплаты и численности экономически активного населения (доля среднемесячной зарплаты, которая приходится на кредит в среднем у одного среднего работающего).

Итоговый индекс кредитного благополучия отражает, сколько минимальных региональных «потребительских корзин» содержит свободная от долговых обязательств часть среднемесячной зарплаты, поясняют составители рейтинга.

Для лидера рейтинга — ЯНАО значение индекса составило порядка 4,43 (с учетом округления), у следующих трех регионов из топ-5 списка в свободную от долгов часть среднемесячной зарплаты граждан помещается от 3,24 до 3,39 потребительской корзины, у Сахалинской области — 2,91.

У ЯНАО также самая большая свободная от долговых обязательств часть среднемесячной зарплаты — более 96,1 тыс. рублей (при средней зарплате на 1 июля около 143,5 тыс.), на втором месте — Чукотка (более 95,4 тыс.), где также и вторая по размеру средняя зарплата (более 132,7 тыс.).

Москва оказалась в рейтинге на седьмом месте — в свободную от долгов часть зарплаты у жителей столицы «влезает» 2,79 потребительской корзины. Свободная часть зарплаты составляет 70 тыс. рублей при средней зарплате в 105,2 тыс. Санкт-Петербург занял 12-ю строчку, Московская область — только 33-ю, Ленинградская область — 35-ю.

Отметим, что в рейтинг попали и небогатые регионы, где на значения индекса влияет не столько уровень зарплат, сколько невысокая степень закредитованности граждан и/или относительно низкая стоимость потребительской корзины. Так, в Ингушетии, оказавшейся со своим 11-местом даже выше Петербурга в рейтинге, средняя зарплата составляет около 35,2 тыс. рублей, при этом «свободны от долгов» 32,6 тыс. рублей (доля среднемесячной зарплаты, приходящаяся на займы, — самая низкая в рейтинге и существенно ниже, чем в других регионах: 7,39%), а потребительская корзина стоит порядка 14,9 тыс. (против 21—29,5 тыс. рублей у лидеров рейтинга).

В общей сложности в топ-35 регионов по индексу кредитного благополучия населения входят: