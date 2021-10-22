Регионы России с лучшими показателями кредитного благополучия населения — Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ненецкий АО, Чукотский АО и Сахалинская область. Рейтинг составлен Фондом развития гражданского общества, рассчитавшим для регионов соответствующий индекс.

Для расчета комплексного индекса финансового благополучия используются такие показатели, как сумма кредитов по регионам и численность экономически активного населения, на основании которых рассчитывается сумма кредитов на душу экономически активного населения (в рейтинге расчет произведен по состоянию на 1 июля 2021 года); размер среднемесячной зарплаты одного работающего; минимальная стоимость жизни (стоимость потребительской корзины); индекс закредитованности — общая сумма кредитов по региону, разделенная на произведение среднемесячной зарплаты и численности экономически активного населения (доля среднемесячной зарплаты, которая приходится на кредит в среднем у одного среднего работающего).

Итоговый индекс кредитного благополучия отражает, сколько минимальных региональных «потребительских корзин» содержит свободная от долговых обязательств часть среднемесячной зарплаты, поясняют составители рейтинга.

Для лидера рейтинга — ЯНАО значение индекса составило порядка 4,43 (с учетом округления), у следующих трех регионов из топ-5 списка в свободную от долгов часть среднемесячной зарплаты граждан помещается от 3,24 до 3,39 потребительской корзины, у Сахалинской области — 2,91.

У ЯНАО также самая большая свободная от долговых обязательств часть среднемесячной зарплаты — более 96,1 тыс. рублей (при средней зарплате на 1 июля около 143,5 тыс.), на втором месте — Чукотка (более 95,4 тыс.), где также и вторая по размеру средняя зарплата (более 132,7 тыс.).

Москва оказалась в рейтинге на седьмом месте — в свободную от долгов часть зарплаты у жителей столицы «влезает» 2,79 потребительской корзины. Свободная часть зарплаты составляет 70 тыс. рублей при средней зарплате в 105,2 тыс. Санкт-Петербург занял 12-ю строчку, Московская область — только 33-ю, Ленинградская область — 35-ю.

Отметим, что в рейтинг попали и небогатые регионы, где на значения индекса влияет не столько уровень зарплат, сколько невысокая степень закредитованности граждан и/или относительно низкая стоимость потребительской корзины. Так, в Ингушетии, оказавшейся со своим 11-местом даже выше Петербурга в рейтинге, средняя зарплата составляет около 35,2 тыс. рублей, при этом «свободны от долгов» 32,6 тыс. рублей (доля среднемесячной зарплаты, приходящаяся на займы, — самая низкая в рейтинге и существенно ниже, чем в других регионах: 7,39%), а потребительская корзина стоит порядка 14,9 тыс. (против 21—29,5 тыс. рублей у лидеров рейтинга).

В общей сложности в топ-35 регионов по индексу кредитного благополучия населения входят:

  1. Ямало-Ненецкий АО.
  2. Магаданская область.
  3. Ненецкий АО.
  4. Чукотский АО.
  5. Сахалинская область.
  6. Камчатский край.
  7. Москва.
  8. Якутия.
  9. Ханты-Мансийский АО.
  10. Мурманская область.
  11. Ингушетия.
  12. Санкт-Петербург.
  13. Республика Коми.
  14. Красноярский край.
  15. Амурская область.
  16. Республика Крым.
  17. Томская область.
  18. Астраханская область.
  19. Дагестан.
  20. Забайкальский край.
  21. Иркутская область.
  22. Архангельская область.
  23. Хабаровский край.
  24. Кемеровская область.
  25. Приморский край.
  26. Севастополь.
  27. Еврейская автономная область.
  28. Кабардино-Балкария.
  29. Чеченская Республика.
  30. Челябинская область.
  31. Липецкая область.
  32. Калужская область.
  33. Московская область.
  34. Курская область.
  35. Ленинградская область.