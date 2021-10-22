Московский транспорт во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября будет работать в таком же графике и с такой же интенсивностью, как и обычно. Об этом накануне сообщил через свой Telegram-канал столичный Департамент транспорта.

«Мы в полном объеме сохраним интервалы движения поездов метро, пригородных ж/д и наземного транспорта, чтобы вы могли соблюдать социальную дистанцию. Мы также продолжаем выполнять все предписания Роспотребнадзора и проводить усиленную дезинфекцию транспорта и всех поверхностей», — говорится в сообщении.

Дептранс просит москвичей «не ездить по городу без крайней необходимости», а при поездках, если без них не обойтись, соблюдать все меры безопасности.

РБК со ссылкой на РИА Новости дополнительно приводит в пятницу информацию пресс-службы Дептранса Москвы о том, что такси, каршеринг и сервисы проката велосипедов и электросамокатов продолжат работать в обычном режиме в период с 28 октября по 7 ноября.

По информации ТАСС , первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг, сообщил в пятницу в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что столичные власти не планируют вводить QR-коды для поездок на городском общественном транспорте.

«Нет... Метро в эти дни и транспорт будут работать. Опять же с учетом загрузки понятно, что коллеги из транспортного комплекса ситуацию отслеживают, насколько большая нагрузка на транспорт, и, исходя из этого, принимаются другие решения», — сказал он.

