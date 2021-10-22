Коллективный иммунитет сотрудников «Сбера» к коронавирусу достиг 91%. Такую оценку банк приводит в пятничном сообщении.

«86% сотрудников СберБанка сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. А с учетом тех, кто переболел COVID-19 и имеет антитела к вирусу, коллективный иммунитет команды «Сбера» на данный момент составляет 91%», — говорится в релизе.

В банке отмечают, что эти показатели позволяют ему «бесперебойно и безопасно обслуживать клиентов даже в условиях сложной эпидемиологической обстановки».

«СберБанк с опережением выполняет требования региональных органов исполнительной власти по вакцинации сотрудников организаций в сфере услуг, к которой относятся и финансовые учреждения», — подчеркивают в банке.

Напомним, в середине августа «Сбер» сообщал о 77% работников хотя бы с одной прививкой.



«Мы стремимся к полной вакцинации всей команды «Сбера», за исключением коллег с медицинскими противопоказаниями», — прокомментировал заместитель председателя правления СберБанка Станислав Кузнецов, уточнив, что во многих офисах вакцинировано 100% персонала.