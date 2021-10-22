Граждане, ошибочно идентифицированные как должники по исполнительным производствам, смогут оперативно решить вопрос с помощью нового вида обращений, созданного в сервисе «Интернет-приемная» официального сайта Федеральной службы судебных приставов России. Об этом в пятницу сообщили в ФССП.

Как поясняется, для урегулирования вопроса физическим лицам необходимо заполнить форму электронного обращения на сайте ведомства, выбрав тему «Я двойник!».

На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится два дня. Обращение в день его поступления передается руководителю территориального органа ФССП для организации рассмотрения.

«Рассмотрение обращения осуществляется аппаратом управления территориального органа ФССП России, сотрудники которого оперативно запросят у заявителя документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН. После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения», — описывают процедуру в ведомстве.

В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержания денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного в качестве должника, судебный пристав примет меры для возврата денежных средств.



В ФССП подчеркивают, что новый сервис призван оперативно решать вопросы, связанные с поступлением в ведомство судебных решений, в которых отсутствуют дополнительные идентификаторы граждан-должников.