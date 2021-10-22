Банк России может продолжить поднимать ключевую ставку на ближайших заседаниях. Об этом говорится в релизе регулятора по итогам сегодняшнего заседания по ключевой ставке.

ЦБ на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта до 7,5% годовых с 25 октября, пояснив, что инфляция складывается значительно выше прогноза. Свои ожидания по годовой инфляции в 2021-м регулятор, прогнозировавший ее ранее в диапазоне 5,7—6,2%, скорректировал до 7,4—7,9%.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — говорится в сообщении.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4—4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря 2021 года.

ЦБ повысил ключевую ставку шестой раз подряд
ЦБ повысил ключевую ставку шестой раз подряд

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 22 октября, принял решение повысить ключевую ставку на 0,75 процентного пункта до 7,5% годовых с 25 октября. Об этом говорится в сообщении регулятора. Таким образом, тренд на повышение (а это уже шестое подряд в этом году) продолжился.