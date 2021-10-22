Банк России может продолжить поднимать ключевую ставку на ближайших заседаниях. Об этом говорится в релизе регулятора по итогам сегодняшнего заседания по ключевой ставке.

ЦБ на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта до 7,5% годовых с 25 октября, пояснив, что инфляция складывается значительно выше прогноза. Свои ожидания по годовой инфляции в 2021-м регулятор, прогнозировавший ее ранее в диапазоне 5,7—6,2%, скорректировал до 7,4—7,9%.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — говорится в сообщении.



По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4—4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря 2021 года.

