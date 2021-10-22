Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4—4,5%, говорится в релизе регулятора по итогам заседания совета директоров в пятницу, 22 октября, на котором принято решение повысить ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта до 7,5% годовых.

«С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике, включая характер ограничений со стороны предложения, Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4—4,5%. В 2022—2024 годах российская экономика, по прогнозу Банка России, будет расти на 2—3% ежегодно», — отмечает ЦБ.

Банк России сохранил прогноз роста ВВП на следующий год и далее, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. «Дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, направленное на возвращение инфляции к цели, соразмерно положительному вкладу в совокупный спрос со стороны внешнего спроса и инвестирования средств ФНБ», — сказала Набиуллина.



Оперативные индикаторы в III квартале свидетельствуют о продолжающемся росте экономической активности при некотором замедлении его темпов. Это, указал регулятор, в значительной мере связано с возвращением российской экономики на траекторию сбалансированного роста. Вместе с тем в ряде отраслей усилились ограничения со стороны предложения. Их сдерживающее влияние на деловую активность может вырасти в условиях ужесточения противоэпидемических мер.



«Ускоренный рост кредитования, единовременные бюджетные выплаты, рост реальных заработных плат и низкая склонность домашних хозяйств к сбережению, обусловленная повышенными инфляционными ожиданиями, поддерживают рост потребительской активности, особенно на рынках непродовольственных товаров. Растущий внутренний и внешний спрос и высокие корпоративные прибыли оказывают поддержку инвестиционной активности. В то же время восстановление сферы услуг сдерживается сложной эпидемической обстановкой», — сказано в релизе.