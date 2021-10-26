Банки.ру предлагает пользователям принять участие в опросе .

Сегодня почти у каждого крупного банка есть своя программа лояльности. Клиенты могут получать бонусы за ежедневные покупки и менять их на скидки в магазинах, товары из каталогов или переводить в рубли. Свои бонусные системы есть и у крупнейших ретейлеров: покупатели получают бонусы за покупки в продовольственных магазинах, путешествуют за «мили» и могут заправлять машины за баллы.

Банки.ру проводит исследование, в котором выяснит, какие из программ самые популярные, где наиболее выгодные условия, чего больше хотят клиенты: баллы или рубли.

Если вы пользуетесь банковской картой и совершаете покупки в крупнейших торговых сетях, пожалуйста, ответьте нам на несколько вопросов.