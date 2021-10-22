На сегодняшнем заседании совета директоров Банка России рассматривался вариант повышения ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов, в связи с ухудшением прогноза по инфляции регулятор не исключает таких шагов в дальнейшем. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после публикации решения регулятора повысить ключевую ставку на 0,75 процентного пункта до 7,5% годовых.

На фоне растущей инфляции Центробанк планирует принимать меры по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики, подчеркнула Набиуллина.

«Мы видим, что инфляция не замедляется, инфляционные ожидания выросли. Рост инфляционных ожиданий на фоне роста цен по товарам-маркерам может усилить вторичный эффект и отразиться на инфляции по широкому кругу товаров. Чтобы это предотвратить, на наш взгляд, нужен более серьезный шаг по денежно-кредитной политике», — заявила глава регулятора.