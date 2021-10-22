Центробанк не исключает ужесточения макропруденциальных мер по необеспеченным потребительским кредитам, сообщила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По оценкам ЦБ, после принятия закона о количественном ограничении выдачи кредитов на введение в действие установленных в нем мер потребуется минимум полгода, и до этого момента регулятор готов вводить дополнительные макропруденциальные надбавки для охлаждения этого сегмента рынка.



«Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию на рынке необеспеченного потребительского кредитования, и, если ситуация будет создавать предпосылки для рисков, воспользуемся тем инструментом, который у нас есть — имеются в виду макропруденциальные надбавки», — заявила Набиуллина.