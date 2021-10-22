Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» займется разработкой и производством бортового оборудования для наземного общественного транспорта: в частности, будет организован выпуск биометрических систем для контроля и оплаты проезда, комплексов видеонаблюдения и навигации. Выпуск первой партии устройств запланирован в первом полугодии 2022 года, сообщается на сайте «Ростеха». Реализацией проекта займется НИИ «Вектор» концерна «Вега».

«Растущая цифровизация пассажирских перевозок и государственная поддержка программ автоматизации транспорта делают этот сегмент рынка все более привлекательным. <…> В 2022 году мы планируем произвести и передать заказчикам первые сто модулей системы контроля оплаты проезда», — рассказал заместитель генерального директора концерна «Вега» по коммерческой деятельности Станислав Шаронов.

Ранее Минтранс России обнародовал стратегию цифровой трансформации транспорта. В соответствии с документом, к 2030 году пассажиры смогут при помощи биометрии проходить досмотр на вокзалах и в аэропортах, а также оплачивать проезд.



По оценкам ведомства, к 2035 году доля пассажиров, использующих биометрическую идентификацию на пригородных, междугородних и международных направлениях, составит 80%.