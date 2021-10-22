Снижение выдачи ипотечных кредитов в сентябре текущего года связано с уменьшением спроса на рефинансирование, сообщила Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Как пояснила глава ЦБ, показатель выдачи кредитов отражает не только привлечение новых ссуд, но и рефинансирование действующих займов, интерес к которому стал снижаться после повышения ставок.

«Есть большая путаница между ростом портфеля ипотеки и ростом выдачи ипотеки. Расширение кредитования отражает показатель «рост кредитного портфеля». На показатель выдачи влияет не только выдача новых кредитов, но и рефинансирование старых. Если мерить только по заявкам, вы видите заявку на кредит, который в этот момент может быть погашен в другом банке. При снижении ставок в прошлом году масштабы рефинансирования были серьезными, да и сейчас люди рефинансируют кредиты, которые брали чуть раньше, когда ставки были выше. Поэтому в снижении выдач может как раз отражаться то, что упала доля спроса на рефинансирование при повышении ставок», — рассказала Набиуллина.

По словам главы ЦБ, интерпретировать статистику выдач как характеризующую кредитную активность ошибочно, так как портфель ипотеки растет квартал к кварталу.