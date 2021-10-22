Минтранс предложил повысить максимальную цену за проезд легковых автомобилей по новым платным дорогам с 3,65 рубля до 8 рублей за 1 км, для существующих трасс — до 5 рублей. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«С целью реализации сложных и капиталоемких проектов и обеспечения возврата привлекаемого внебюджетного финансирования, а также управления транспортным потоком, в том числе в периоды повышенного спроса на загруженных участках, представляется целесообразным установление максимального размера платы за проезд транспортных средств в отношении платных автомобильных дорог, созданных в результате нового строительства, на уровне 8 рублей за 1 км», — говорится в документе.

Прежний максимальный тариф, установленный в 2015 году, — 3 рубля за 1 км, что составляет 3,65 рубля за 1 км в ценах 2021 года.

Прежняя версия документа подразумевала диверсификацию оплаты стоимости проезда в зависимости от типа транспортного средства (легковые автомобили, грузовики и другие категории), наличия концессионера, а также в зависимости от типа трассы: автодорога или трасса, «являющегося отдельным искусственным дорожным сооружением», то есть путепроводом или мостом. Теперь уровень тарифа также зависит от того, существует ли дорога или стоимость будет актуальна только для новых, еще не построенных трасс.