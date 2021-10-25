Право на получение выплат от государства могут распространить на мужчин, в одиночку воспитывающих второго и последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, появившегося на свет после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти их матери без гражданства, пишут «Известия» . Законопроект, уточняющий правила получения отцами материнского капитала, планируется рассмотреть на комиссии правительства по законопроектной деятельности, сообщили в пресс-службе Кабмина. Изменения, по расчетам Минтруда, могут вступить в силу в 2022 году.

Как говорится в пояснительной записке к проекту изменений закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», право на получение маткапитала связано с матерью. Проект предусматривает переход этого права непосредственно детям в равных долях, если их отец-одиночка умрет. Также предлагается исключить дубликат сертификата — все будет доступно в электронном виде.

Отцы детей от суррогатных матерей смогут получать маткапитал с 2022 года Для оформления сертификата на материнский капитал отцам детей, рожденных суррогатной матерью, нужно будет обратиться в ПФР.

Проект будет оперативно одобрен парламентом, считает зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов. По его словам, в бюджете заложено достаточно средств на поддержку населения. Дополнительные варианты помощи семьям сейчас активно обсуждаются, потому что из-за пандемии многие могут потерять работу и, как следствие, возможность обеспечивать своих детей, отметил Абрамов. Социальная ориентированность, по его мнению, позволяет поддержать не только россиян, которые уже решились завести детей, но и тех, кто все еще находится в раздумьях. В нестабильном и быстро меняющемся мире именно государство должно обеспечить чувство уверенности в завтрашнем дне, подчеркнул Абрамов.