В Google Play было обнаружено приложение под названием Squid Game, которое якобы предлагало поставить на заставку телефона картинку из сериала «Игра в кальмара», говорится в сообщении ESET. Об этом предупредил эксперт по вредоносному ПО ESET Лукаш Стефанко. Приложение оказалось зловредной программой, известной как Joker, которая подписывала пользователей на платные сервисы, а также могла перехватывать СМС-сообщения, список контактов и другую информацию, хранящуюся на устройстве.

Приложение было загружено не менее пяти тысяч раз, прежде чем Google обнаружил его и удалил. На данный момент в Google Рlay можно скачать более 200 одноименных приложений.