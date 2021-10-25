Заметный рост ключевой ставки Банка России в этом году приведет к перерасходу бюджетных средств на финансирование ключевых программ льготной ипотеки, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. По его словам, в этом году траты бюджета на возмещение банкам недополученных доходов по льготным ссудам уже на 14 млрд рублей превысили запланированный объем.

«У нас с весны ставка Банка России с учетом решения в пятницу выросла в полтора раза, на 2,5 процентного пункта. Мы сейчас подсчитываем, сколько это будет стоить для бюджета в следующем году, но уже сейчас могу сказать, что мы до того (с учетом предыдущего повышения) выходили с дефицитом в 14 миллиардов рублей, и нам надо будет в ходе исполнения предусматривать дополнительное финансирование. А с учетом последнего повышения, которое нигде еще не учитывается, мы перевалим за 100 миллиардов рублей расходов на субсидирование только по трем нашим основным льготным программам», — оценил Моисеев. Он не назвал точного объема субсидий по льготной ипотеке, заложенных в бюджет на этот и следующий год.

«В принципе можно квартиры бесплатно раздавать, я думаю, это было бы лучше всего, но загвоздка в небольшом: это объем бюджетных ресурсов, которые на это потребуются», — резюмировал замминистра. Летом 2020 года, когда обсуждалось расширение программы льготной ипотеки под 6,5%, Моисеев также указывал на риски для бюджета от чрезмерного субсидирования ставок.

«Предлагается расширить льготную ипотеку, расширить субсидирование инфраструктурных облигаций, развить субсидирование на арендные дома, расширить [субсидирование] низкомаржинальных проектов, а также более активно выдавать кредиты субъектам на реализацию инфраструктурных проектов. Уже хватило [пальцев] одной руки, чтобы перечислить все новые бюджетные идеи, которые мы сейчас услышали», — сказал Моисеев, комментируя инициативы, высказанные на заседании комитета.

Рефинансирование Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Моисеев не исключил, что до конца года Банк России может еще раз поднять ключевую ставку, и это окажет еще большее давление на бюджет. «Нам нужно будет закладывать дополнительные бюджетные ресурсы на то, чтобы финансировать все эти программы, и пока этих ресурсов нет в бюджете. Мы сейчас должны уже будем изыскивать для того, чтобы закрыть те программы, которые у нас есть», — сказал он, подчеркнув, что обсуждение финансирования новых предложений по льготной ипотеке нужно «притормозить».



Замминистра финансов также напомнил, что стимулирование семейной ипотеки требует от властей не только субсидирования разницы между рыночными и льготными ставками по кредитам.

«Это значит также, что у нас резко выросли расходы по программе [выплат] 450 тысяч рублей, так называемый второй семейный капитал, который дает людям возможность погасить свой ипотечный кредит в случае рождения третьего или последующего ребенка. Это очень хорошая программа, но мы также должны понимать, и я трижды в этом году уже «ходил» в бюджет, чтобы добавить денег на эту программу, поскольку по мере того как у нас развивается семейная ипотека, у нас развивается спрос и на этот продукт», — пояснил Моисеев. Он при этом положительно оценил изменения в программе семейной ипотеки и напомнил, что она сформировала «большое количество нового спроса».