Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,38% и составил 4 254,98 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,21% до отметки 1 919,58 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 2,4%, «Норильского никеля» — на 0,31%, СберБанка на 1,26%, «Газпрома» — на 1,67%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,29%.

Индекс Мосбиржи сегодня отыгрывал потери прошлого торгового дня, стремясь вернуться к историческим максимумам, отметил главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

«На отечественном фондовом рынке в понедельник преобладают позитивные настроения, поддерживаемые ценами на нефть марки Brent, которые вновь стремились к своим многолетним максимумам. Благодаря этому нефтегазовый сектор смог внести ключевой вклад в рост индекса. Активными темпами росли и «фишки» финансового сектора на фоне роста аппетита инвесторов к риску и ожиданий по росту прибыли ВТБ в третьем квартале 2021 года», — указал эксперт. Он добавил, что исключением стали бумаги TCS Group (минус 1,3%), корректирующиеся от своих исторических максимумов.

Аутсайдером торгов вновь стали «безыдейные» бумаги ГК «ПИК» (минус 3,09%), заметил аналитик.

Учитывая силу рынка нефти, Жильников рассчитывает на развитие инерции к росту индекса Мосбиржи, с переходом в верхнюю часть диапазона 4 200—4 300 пунктов.

