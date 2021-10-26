СберБанк продлил действие минимальной ставки — от 0,1% годовых — по государственной программе «Дальневосточная ипотека» до 31 января 2022 года, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Ранее планировалось, что акция завершится 1 ноября 2021 года. Базовая ставка по данной программе составляет 1% годовых.

Льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» могут получить семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно), либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 19 лет. Максимальная сумма кредита — 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%.

По ставке от 0,1% кредит «Дальневосточная ипотека» предоставляется на покупку квартиры в новостройке, а также на вторичное жилье у юридического или физического лица на сельских территориях и во всех населенных пунктах Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Также, согласно постановлению правительства РФ, были улучшены условия программы: теперь жилую недвижимость в ипотеку можно приобрести не только в сельской местности, но и в моногородах Дальневосточного федерального округа.