Средний размер выданных потребительских кредитов в III квартале 2021 года вырос на 27,7% и составил 270,9 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с предыдущим кварталом средний чек потребкредита, напротив, снизился на 3,7%. Средний размер потребкредита в сентябре 2021 года составил 271,5 тыс. рублей, что на 0,7% больше, чем в предыдущем месяце и на 35,3% больше, чем в сентябре прошлого года.

Самую серьезную динамику сокращения среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Республики Татарстан (минус 11%) и Башкортостан (минус 9%), Нижегородская область (минус 8,9%), а также Красноярский (минус 8,6%) и Приморский (минус 7,8%) края.

В некоторых регионах средний чек потребкредитов, напротив, несколько вырос, в том числе в Алтайском крае (плюс 1,1%) и Ростовской области (плюс 1,1%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер потребкредита снизился на 1,8% и 5,2% соответственно.