Хоум Кредит Банк предлагает специальные условия по карте «120 дней без %».

Бесплатное обслуживание на весь срок действия договора и снятие наличных без комиссии первые два месяца будут доступны по кредитным картам «120 дней без %», выпущенным с 25 октября 2021 года.

«Карта «120 дней без %» является одной из самых выгодных на рынке: она предлагает значительный льготный период, который распространяется как на покупки, так и на снятие наличных. Теперь наши клиенты получили новые преимущества: отсутствие комиссий за обслуживание карты и за снятие наличных в банкомате. Это делает нашу карту еще более привлекательной», — рассказал директор департамента кредитных карт Хоум Кредит Банка Алексей Щавелев.

У карты «120 дней без %» «длинный» льготный период — до четырех месяцев. Кредитный лимит по ней составляет от 10 тыс. до 700 тыс. рублей. Держатели карты получают кэшбэк за покупки у партнеров программы «Польза».

Банк поддержит карту «120 дней без %» масштабной рекламной кампанией со слоганом «Разрешите себе то, о чем мечтаете!». Реклама будет транслироваться на телевидении и в диджитал-каналах. В рамках кампании будут организованы спецпроекты и конкурсы в социальных сетях Хоум Кредит Банка. Также в ней примут участие блогеры с широкой аудиторией.

Узнать подробности и оформить карту «120 дней без %» можно по ссылке.