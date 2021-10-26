Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры во вторник рекомендовал палате принять в первом чтении внесенный депутатами и сенаторами законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно тексту инициативы, от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров. Отмена обязательного техосмотра также не касается личного транспорта, который используется в служебных целях.

Законопроект не имеет отсроченной даты вступления в силу, он должен заработать сразу после официального опубликования.

Как пояснил ранее один из авторов документа, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц, для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной. Техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Авторами законопроекта также выступили вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.