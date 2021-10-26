Счетная палата РФ проведет свои оценки влияния на экономику введения нерабочих дней в России на фоне коронавируса, сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
«Конечно, повлияет. И уже правительство дало свои оценки, в том числе потерь, которые могут произойти», — сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос, повлияет ли на экономику введение в России нерабочих дней.
«Есть разные оценки, но Счетная палата еще не проводила свои», — добавил он.
Опрос: каждый второй россиянин готов работать в нерабочие дни
Несмотря на гарантии выплаты заработной платы, каждый второй россиянин предпочел бы выйти на работу в период с 30 октября по 7 ноября, которые объявлены нерабочими днями. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.