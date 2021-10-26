СберБанк расширил программу льготной ипотеки «Господдержка-2020» на строительство жилого дома по договору подряда с компанией или индивидуальным предпринимателем, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Программа была запущена весной 2020 года в качестве меры поддержки в период пандемии, и ипотечный кредит по ней можно было оформить только на покупку квартиры в новостройке.

В «Сбере» отмечают, что после принятия правительством РФ постановления о расширении льготной ипотеки на ИЖС не стали поднимать ставку до указанных в постановлении 7%. Поэтому с учетом электронной регистрации и страхования жизни и здоровья она составит от 6,55%, а при первоначальном взносе от 20% — 6,35%. Как и в отношении новостроек, возможность взять такую ипотеку сохраняется до 1 июля 2022 года.

В СберБанке сообщили, что в 2021 году по всем программам господдержки на ИЖС выдано почти 1,5 тыс. кредитов на 6,6 млрд рублей, что в общем объеме выдачи с начала года составляет 26% в количественном выражении и 44% — в суммарном.

По программе для семей с детьми построить дом или купить землю и построить на ней дом можно по ставке от 5,3%. «Дальневосточная ипотека» — кредит на готовый собственный дом — доступна по ставке от 0,1% годовых.

Также в Сбербанке можно взять ипотеку в рамках программы «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость» — на приобретение или строительство садового дома или дачи. Если дом предназначен для постоянного проживания, зарегистрирован в Росреестре как вторичная недвижимость, то он подходит под программу кредитования «Готовое жилье».