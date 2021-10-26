Нужно усиливать ответственность для руководителей, которые могут платить зарплаты больше минимального размера оплаты труда, но не делают этого, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроекта о повышении МРОТ. Спикер нижней палаты парламента отметил, что среди работодателей в России есть те, кто «начисляют зарплату в конвертах, используют «серые» схемы, но при этом на затраты относят и спортивные дорогие автомобили по 20 миллионов рублей, и другие средства роскоши».

«Это вопрос, который надо там также увязывать при обсуждении, и, возможно, вводить уголовную ответственность для таких руководителей», — сказал председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что МРОТ — это государственная гарантия, ниже этой суммы платить не могут, и предложил совместно с правительством изучить, почему на предприятиях, где высокие рентабельность и доходность, зарплату выплачивают на уровне МРОТ.

«Если говорим о работниках сельского хозяйства, я вам приводил пример: хозяйства — миллионеры, собственники — миллиардеры, а при этом заработная плата — в размере МРОТ. Этим гражданам надо совесть вернуть и поспособствовать нам через Уголовный кодекс», — сказал Володин.

«Потому что это лазейки. Лазейки для бессовестных работодателей. Об этом надо тоже поговорить. Тогда эта дискуссия перерастет в решение», — считает спикер Госдумы. Он сказал, что правильно было бы внести законы, которые, с одной стороны, повысят ответственность, а с другой стороны, мотивируют руководителей предприятий и регионов.

Володин напомнил, что регионы вправе принимать свои решения по уровню МРОТ, но не ниже установленного на федеральном уровне.

«Нам надо сделать все для того, чтобы было прозрачно в работе предприятий. А там, где выплачивают заработную плату на уровне МРОТ, пускай объясняют, почему нельзя повышать. Нам надо стимулировать [их], защищая права человека труда», — заявил Вячеслав Володин.