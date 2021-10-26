Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,45% и составил 4 235,87 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,17% до отметки 1 916,29 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,07%, «Норильского никеля» — на 1,07%. Бумаги СберБанка подорожали на 0,71%, «Газпрома» — на 0,16%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,33%.

По российским активам есть риски дальнейшей фиксации прибыли, допускает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не показывали значительных изменений, не сумев развить восходящее движение ввиду фиксации прибыли по ряду эмитентов», — комментирует эксперт. Она уточнила, что в наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи потребительского сектора (+0,17%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (минус 0,74%).

Как поясняет аналитик, рублевый индекс Мосбиржи пока не получает значимых драйверов для повышения, но в то же время удерживается выше поддержки 4 210 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 4 190—4 300 пунктов, полагает эксперт.

