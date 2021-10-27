Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении компании Apple за неисполнение ранее вынесенного предупреждения. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В ведомстве пояснили, что 30 августа 2021 года ФАС России выдала Apple предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Служба выяснила, что пункт 3.1 «Руководства по рассмотрению App Store» запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store.

Компания требует, чтобы разработчики удаляли ссылки на свои интернет-ресурсы и изменяли функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. Иначе Apple не допускает приложения в App Store.

ФАС России пришла к выводу, что этими действиями Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS. Антимонопольная служба выдала компании предупреждение об устранении нарушения в срок до 30 сентября 2021 года.

Apple не исполнила предупреждение, в связи с чем ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании. В случае признания Apple нарушившей закон «О защите конкуренции», ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке.

Это не первое дело, возбужденное ФАС России против Apple в связи с действиями корпорации на рынке распространения приложений для iOS. Так, в 2019 году аналогичное дело было заведено из-за ограничений со стороны Apple функционала приложений «Лаборатории Касперского».