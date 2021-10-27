Школьники столицы во время каникул смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте, сообщает городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне роста заболеваемости коронавирусом объявил в столице дополнительные меры для борьбы с пандемией. Так, с 28 октября по 7 ноября 2021 года в городе устанавливаются нерабочие дни. В школах с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций.

Тогда же сообщалось, что в связи с введением домашнего режима для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и имеющих хронические заболевания граждан будет приостановлен льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте. Уточнялось, что блокировка транспортных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошедших вакцинацию.