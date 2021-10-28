Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с логотипом СберБанка состоялся в четверг 28 октября в 3:00 мск на стартовом комплексе «Восток» космодрома Байконур. Как пояснили в пресс-службе кредитного учреждения, это событие приурочено к 180-летию СберБанка, которое будет отмечаться 12 ноября 2021 года.

«Союз-2.1а» вывел на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-18», который через двое суток должен состыковаться с Международной космической станцией. Корабль доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1 509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.

Присутствует на борту «Прогресса» и необычный груз — флаг «Сбера», который впервые побывает на орбите.