«БКС Мир инвестиций» первым из брокеров предоставил возможность выбора банка для пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей, сообщили в компании.

Возможность выбора банка для пополнения брокерского счета через СБП появилась в приложении «БКС Мир инвестиций». Теперь инвестор может выбрать нужный банк из перечня кредитных организаций, в которых у него открыты счета (к сервису оплат с помощью СБП уже подключены более 50 банков, включая крупнейшие).

БКС первым среди брокеров предоставил такую опцию своим клиентам. Ранее в приложениях для инвестиций система предлагала открыть одно из установленных на смартфоне клиента мобильных приложений банка, возможности выбора у клиента не было.

Пополнение брокерских счетов через Систему быстрых платежей «БКС Мир инвестиций» реализовал первым на рынке осенью 2019 года.

«С помощью национального платежного сервиса клиенты могут бесплатно, мгновенно и безопасно переводить средства с банковских счетов на брокерские. Востребованность этой опции подтверждают цифры: количество операций по пополнению брокерских счетов в БКС через СБП за три квартала 2021 года выросло в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достигло 130 тыс. трансакций. Объем таких операций вырос в 10 раз и составил 3,2 млрд рублей за 9 месяцев 2021 года», — говорится в сообщении БКС.