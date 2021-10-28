Средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. рублей) в III квартале составил 8,78 тыс. рублей, по данным 3 тыс. микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 5,8%. По сравнению с предыдущим кварталом средний размер микрозайма вырос на 3,6%. В сентябре 2021 года средний размер выданных микрозаймов достиг 8,92 тыс. рублей, увеличившись на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» был зафиксирован в Белгородской области (10,83 тыс. рублей), Москве (10,64 тыс. рублей), Ростовской (9,74 тыс. рублей) и Саратовской (9,62 тыс. рублей) областях, а также в Санкт-Петербурге (9,58 тыс. рублей).

Наибольший рост среднего чека микрозайма по сравнению с предыдущим кварталом продемонстрировали Белгородская (плюс 20,1%) и Нижегородская (плюс 13,6%) области, Республика Башкортостан (плюс 9,7%), а также Оренбургская (плюс 9,3%) и Самарская (плюс 9,2%) области. В ряде регионов средний размер микрозайма снизился в том числе в Воронежской области (минус 5,9%), Ханты-Мансийском АО (минус 0,8%), Омской (минус 0,6%) и Московской (минус 0,5%) областях, а также в Красноярском крае (минус 0,3%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек «займа до зарплаты» за месяц вырос на 1% и 0,4% соответственно.