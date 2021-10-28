СберБанк за девять месяцев 2021 года заработал 978 млрд рублей чистой прибыли, что стало рекордным уровнем за всю историю банка, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года чистая прибыль группы выросла на 75,1%. За III квартал 2021 года «Сбер» получил 348,3 млрд рублей чистой прибыли (плюс 28,3% к показателям III квартала 2020 года).

Прибыль на обыкновенную акцию составила 44,8 рубля за девять месяцев (плюс 77,8% год к году) и 16,3 рубля (плюс 37,7% год к году) за III квартал 2021 года.

Рентабельность капитала СберБанка за девять месяцев составила 25,8% (плюс 9,8 процентного пункта год к году), за III квартал 2021 года — 26,8% (плюс 4,1 п. п. год к году).

Розничный кредитный портфель «Сбера» превысил 11 трлн рублей, показав рост на 6,5% за III квартал или 18,5% с начала 2021 года. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле впервые превысила 40% на конец квартала. Доля продаж в цифровых каналах впервые приблизилась к 60% (плюс 1,1 п. п.). Доходность розничных кредитов осталась без изменений и составила 11,1%.

Ипотечный портфель «Сбера» вырос на 6,4% за квартал и на 19,8% с начала года.

«Спрос населения на ипотечное кредитование остается достаточно высоким при поддержке собственных продуктов банка и изменений условий госпрограммы для семей с детьми. На вторичный рынок сейчас приходится 75% всех выдач ипотеки», — говорится в комментарии банка.

Портфель потребительских кредитов увеличился на 7,5% за III квартал и на 19,0% за девять месяцев 2021 года. В «Сбере» пояснили, что зачисление единовременных государственных выплат населению в августе и сентябре текущего года, а также рост номинальных зарплат на 9,2% в III квартале 2021 года, по данным «СберИндекса», поддержали спрос наряду с выгодными сезонными предложениями.

Корпоративный кредитный портфель СберБанка составил 16,5 трлн рублей, прибавив 3,8% за отчетный квартал, или 3,7% без учета валютной переоценки за счет рублевого кредитования.

«На динамику портфеля оказало влияние погашение кредитов государственным и муниципальным учреждениям в связи с замещением их задолженности бюджетными кредитами», — прокомментировали в банке.

Средства физических лиц превысили 17,3 трлн рублей, увеличившись на 2,1% за III квартал 2021 года, в том числе за счет зачисления единовременных социальных выплат населению. Стоимость срочных розничных вкладов за квартал выросла на 30 базисных пунктов и составила 4%.

Доля остатков на текущих/расчетных счетах клиентов в объеме средств физических лиц выросла до 42,8% (плюс 1,8 п. п.) благодаря растущей доле безналичных расчетов, а также высокому спросу на использование эскроу-счетов.

Средства юридических лиц выросли на 6,1% за III квартал, до 11,6 трлн рублей. Стоимость срочных депозитов юрлиц выросла на 80 б. п. на фоне роста рыночных ставок и составила 4,3%.

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 89,8% по итогам III квартала 2021 года, прибавив 1,3 п. п. за квартал.

В отчете «Сбера» указано, что выручка всех нефинансовых сервисов за девять месяцев 2021 года выросла в 2,8 раза к аналогичному периоду прошлого года и составила 121,7 млрд рублей.