СберБанк в этом году повысил зарплаты сотрудников в среднем на 6%, а в следующем году банк планирует рост зарплат на 7%, сообщила старший вице-президент, руководитель блока HR «Сбера» Наталья Дудина.

«Главная ценность «Сбера» — это люди: наши клиенты и наши сотрудники. Мы комплексно подходим к вопросу благополучия нашей команды. В первую очередь обеспечиваем достойное вознаграждение. В текущем году мы уже повысили зарплаты нашим сотрудникам в среднем на 6%», — цитирует пресс-служба банка слова Дудиной.

На следующий год «Сбер» предусмотрел в своем бюджете повышение в районе 7%. При этом пересмотр зарплат еще предстоит утвердить в рамках бизнес-плана, уточнила старший вице-президент.

СберБанк получил рекордные 978 млрд рублей чистой прибыли по МСФО за девять месяцев 2021 года

СберБанк за девять месяцев 2021 года заработал 978 млрд рублей чистой прибыли, что стало рекордным уровнем за всю историю банка, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.