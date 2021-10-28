СберБанк в этом году повысил зарплаты сотрудников в среднем на 6%, а в следующем году банк планирует рост зарплат на 7%, сообщила старший вице-президент, руководитель блока HR «Сбера» Наталья Дудина.

«Главная ценность «Сбера» — это люди: наши клиенты и наши сотрудники. Мы комплексно подходим к вопросу благополучия нашей команды. В первую очередь обеспечиваем достойное вознаграждение. В текущем году мы уже повысили зарплаты нашим сотрудникам в среднем на 6%», — цитирует пресс-служба банка слова Дудиной.

На следующий год «Сбер» предусмотрел в своем бюджете повышение в районе 7%. При этом пересмотр зарплат еще предстоит утвердить в рамках бизнес-плана, уточнила старший вице-президент.