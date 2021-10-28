Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2021 пройдет 7 декабря в онлайн-формате. Решение об изменении сроков и формата проведения мероприятия было принято в связи с осложнением эпидемиологической обстановки в Российской Федерации.

«Забота о здоровье участников и гостей форума является для нас приоритетом, поэтому в целях безопасности в декабре форум будет проведен в онлайн-формате. В очном формате Finopolis планируется провести весной 2022 года в Сочи, включая деловую, развлекательную и спортивную программы, экспозону, а также инновационное интерактивное выставочное пространство Finoland», — сообщили организаторы форума.

В программу Finopolis 2021 войдут пленарные дискуссии и сессии, посвященные взаимодействию человека с технологиями, кибербезопасности, а также другим актуальным вопросам цифровизации.

Программу форума планируется опубликовать до 1 ноября.

Трансляция будет доступна на сайте форума . Доступ к просмотру можно будет получить, пройдя предварительную регистрацию.

Ранее проведение форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2021 было запланировано на 10—12 ноября. Изначально деловая программа включала более 20 сессий и круглых столов, посвященных самым разным темам в области финтеха — от кибербезопасности до квантового эффекта.

По всем вопросам можно обратиться по телефону: +7(499)678-20-21 и на orgcommittee@finopolis.ru.