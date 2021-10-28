Банк России провел оценку платежной системы СберБанка на соответствие международному стандарту «Принципы для инфраструктур финансового рынка», которая подтвердила высокий уровень ее соответствия указанным принципам. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Это свидетельствует, что СберБанком в полной мере реализованы и раскрыты в своих документах законодательно установленные аспекты функционирования платежной системы, внедрена и трансформируется с учетом новых факторов в деятельности организации система комплексного управления рисками, обеспечивается справедливый и открытый доступ к расчетным сервисам платежной системы СберБанка для ее участников», – говорится в сообщении.

В Центробанке напомнили, что стандарт разработан для значимых платежных систем комитетом по платежам и рыночным инфраструктурам при Банке международных расчетов совместно с Международной организацией комиссий по ценным бумагам. Регулятор проводит оценку значимых платежных систем на соответствие «Принципам для инфраструктур финансового рынка» раз в три года.