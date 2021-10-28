Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,09% и составил 4 183,25 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,83% до отметки 1 875,56 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 1,26%, «Норильского никеля» — на 0,07%. Бумаги СберБанка подешевели на 2,24%, «Газпрома» — на 2,78%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,17%.

Сегодня индекс Мосбиржи снизился на 1%, провалившись ниже отметки в 4 200 пунктов на фоне волатильной консолидации на нефтяном рынке, а также из-за укрепившегося рубля, отмечает ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов.

«Все отрасли отечественного рынка продемонстрировали негативную динамику, исключением стал сектор IT. Такой динамике способствовала волатильная консолидация цен на нефть марки Brent, а также укрепившийся рубль. На этом фоне все российские нефтегазовые компании снизились по итогам дня. Лидером падения выступили бумаги «Сургутнефтегаза», которые скорректировались на 5%», — комментирует эксперт.

Несмотря на публикацию ожидаемо сильных финансовых результатов СберБанка, весь финансовый сектор оказался в «красной зоне». На фоне снижения цен на сталь и уголь откатывались бумаги сталелитейщиков, а также «Распадской», «Мечела». Лучше рынка выглядели бумаги золотодобытчиков.

Аналитик ожидает, что негативный настрой на российском рынке сохранится, на этом фоне индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне 4 150—4 200.



