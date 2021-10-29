📰 В сервисах доставки сообщили об увеличении числа заказов из ресторанов в Москве в первый день нерабочей недели, пишут «Известия» . Так, по данным Delivery Club, число доставок на дом возросло на 30%, а самовывозов — вдвое. В «Яндекс.Еде» подтвердили тенденцию роста спроса. Также жители столицы чаще оформляли доставку продуктов на дом, рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли. По словам экспертов, всплеск спроса ожидался: аналогичная ситуация наблюдалась во время локдауна в 2020 году. Впрочем, на этот раз увеличение числа заказов не столь драматичное.

📰 В России появится индекс доступности услуг мобильной связи, пишут «Известия» . Методику его расчета разрабатывают Роскомнадзор и подведомственный ему «Главный радиочастотный центр», рассказали их представители. Предполагается, что при формировании индекса будут учитывать характеристики сотовых сетей в том или ином регионе, уровень конкуренции между операторами, цены на связь и другие параметры. Индекс призван стать инструментом оценки доступности услуг связи в России, указали его разработчики. С помощью чарта будет проще договариваться с операторами о решении проблем в конкретных регионах, считают эксперты.

📰 Объем средств на эскроу-счетах по итогам сентября достиг 10% от общего объема рублевых средств физических лиц в банках, превысив 2,6 трлн рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на расчеты на основе 101-й формы отчетности. При этом темпы роста остатков на счетах замедлились: если в начале года они превышали 10% в месяц, то сейчас опустились ниже 6%. Во многом это связано с ростом «раскрытия» счетов на фоне массовой сдачи объектов недвижимости.

Слушайте <!--noindex--><a rel="nofollow" href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/94129080'>«Во всем были виноваты женщины». Как потерять деньги из-за вредного совета, а потом самому стать инвестиционным советником</a><!--noindex--> на Яндекс.Музыке

📰 Российские авиакомпании в октябре впервые могут получить из бюджета значимый объем компенсации роста цен на авиакеросин — речь идет примерно о 3,5 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Это в десять раз больше, чем в сентябре. Рост выплат в рамках механизма демпфера на керосин вызван продолжающимся увеличением оптовых цен, которые в октябре бьют исторические максимумы. Однако компенсации не полностью покрывают взлет стоимости топлива, а перевозчики не могут целиком переложить увеличившиеся расходы в цену билетов.

📰 Россияне все чаще меняют профессию, чтобы остаться работать в режиме удаленки, рассказала «Российской газете» HR бизнес-партнер Александра Малеева. Речь идет не о переходе в смежные отрасли, а кардинальной смене рода деятельности. Это связано с тем, что поколение нынешних 35—45-летних, как правило, выбирало профессию в соответствии с модой, и далее шло по накатанной, отметила эксперт. Вынужденный исход из офисов наконец подтолкнул работников заняться любимым делом, а также поиском возможности и дальше работать удаленно, уточнила Малеева, добавив, что в качестве смены деятельности люди чаще всего рассматривают такие сферы, как психология, фитнес, кулинария, бьюти-услуги, ландшафтный дизайн.



📰 Покупатели из России с высокими бюджетами вернулись на рынок премиальной лондонской недвижимости после спада, продиктованного неопределенностью на фоне Brexit, пишет «Коммерсант» . По итогам лета 2021 года активность россиян выросла на 25% относительно уровня двухлетней давности. Покупать недвижимость в Лондоне их стимулирует стремление сохранить капиталы и получить «запасной аэродром» из-за нестабильной обстановки внутри страны.

