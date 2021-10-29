До конца 2022 года оплачивать проезд банковской картой можно будет на всех турникетах Московского метрополитена, сообщил заместитель мэра российской столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы развиваем бесконтактные платежные сервисы, чтобы сделать транспорт максимально безопасным для пассажиров. Это особенно важно в пандемию. Спрос на бесконтактную оплату в транспорте растет каждый месяц, поэтому до конца 2022 года мы оснастим все турникеты метро возможностью оплачивать проезд банковской картой», — приводит комментарий Ликсутова сайт мэра Москвы.

Таким образом, пассажиры на любом турникете на входе в московское метро смогут оплатить проезд с помощью карты «Тройка», ее виртуальной версии, банковской карты или смартфона. Это позволит увеличить проходимость турникетов в часы пик, убеждены в мэрии. По словам Ликсутова, бесконтактная оплата особо актуальна в период пандемии. Спрос на оплату банковской картой растет каждый месяц, отметил он, в этом году такой возможностью воспользовались более 92 млн пассажиров. Кроме того, москвичи все чаще пополняют транспортные карты без обращения в кассу — безопасный и быстрый способ выбирают уже больше 50% пассажиров, добавил заммэра.

По данным департамента транспорта Москвы, сегодня системами оплаты проезда банковской картой оснащены 963 турникета метро. До конца этого года к ним добавят еще 35 устройств.

«Москвичи уже оценили их удобство. Количество проходов через турникеты по картам в среднем за день в 2021 году выросло более чем вдвое ― с 247 тыс. в феврале до 523 тыс. в сентябре», — говорится в сообщении. А с начала года в метро по банковской карте прошли больше 92 млн пассажиров.

Еще один способ бесконтактной оплаты проезда в метро — система Face Pay начала работать 15 октября этого года. Он позволяет оплачивать проезд при помощи системы распознавания лица, без карты или смартфона, — достаточно просто посмотреть в камеру на турникете. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно привязать к нему свою фотографию, банковскую карту со средствами для оплаты проезда и карту «Тройка» через приложение «Метро Москвы».