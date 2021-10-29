Средний размер лимита по выданным кредитным картам в сентябре 2021 года составил 73,5 тыс. рублей, увеличившись на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний лимит по кредитным картам сократился на 0,8%. С начала года данный показатель вырос на 6,9%.

Самый большой средний размер лимита по кредитным картам был отмечен в Москве (107,6 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (88,1 тыс. рублей), Московской области (87,2 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (85,8 тыс. рублей) и Приморском крае (77,4 тыс. рублей).

Наиболее серьезная динамика роста среднего размера лимита по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в Нижегородской (плюс 7,3%), Омской (плюс 6,4%), Челябинской (плюс 6,1%) областях, а также в Хабаровском крае (плюс 5,8%) и Республике Татарстан (плюс 5,7%). В Москве и Санкт-Петербурге средний лимит по выданным кредитным картам в сентябре вырос на 3,5% и 1,8% соответственно.